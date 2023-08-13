Экс-советник Кучмы: Украина никогда не вернет утраченные территории

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Украина потеряла утраченные территории навсегда.

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«Украина никогда не сможет вернуть утраченные территории, так как они уже входят в состав России по Конституции», - сказал эксперт в своем YouTube-канале.

Также он счел невозможным осуществить предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира». Соскин указал на отсутствие перспектив у инициативы Киева.

В интервью каналу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Первым шагом к этому он назвал переговоры в Саудовской Аравии, прошедшие 5-6 августа, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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