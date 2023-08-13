Экс-советник Кучмы: Украина никогда не вернет утраченные территории
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Украина потеряла утраченные территории навсегда.
«Украина никогда не сможет вернуть утраченные территории, так как они уже входят в состав России по Конституции», - сказал эксперт в своем YouTube-канале.
Также он счел невозможным осуществить предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира». Соскин указал на отсутствие перспектив у инициативы Киева.
В интервью каналу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Первым шагом к этому он назвал переговоры в Саудовской Аравии, прошедшие 5-6 августа, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru