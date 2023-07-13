Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.

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По его словам, членство в Североатлантическом альянсе не повысит безопасность Украины, но создаст угрозу безопасности России, а также «приведёт к дополнительному напряжению на международной арене».

«Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу», - заключил глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий страны на членство в Североатлантическом альянсе, а также исключил договоренности о заморозке конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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