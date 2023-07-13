Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России

По его словам, членство в Североатлантическом альянсе не повысит безопасность Украины, но создаст угрозу безопасности России, а также «приведёт к дополнительному напряжению на международной арене».

«Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу», - заключил глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий страны на членство в Североатлантическом альянсе, а также исключил договоренности о заморозке конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».