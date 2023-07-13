Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.
По его словам, членство в Североатлантическом альянсе не повысит безопасность Украины, но создаст угрозу безопасности России, а также «приведёт к дополнительному напряжению на международной арене».
«Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу», - заключил глава государства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий страны на членство в Североатлантическом альянсе, а также исключил договоренности о заморозке конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Навка оценила шансы Костомарова вернуться на лед
- Ветеран ЦСКА назвал Марио Фернандеса – мальчиком для кухарок
- СМИ: в Москве напали на сотрудника посольства КНДР
- Путин заявил, что ВСУ часто отказываются использовать иностранные танки
- РСТ: въездной налог на Бали не напугает россиян
- Байден: затягивание конфликта на Украине не в интересах России
- Экономист Бунич: рис может подорожать вдвое после запрета Индии на экспорт
- Путин: Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украине
- Путин: Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания
- Гладков: под обстрел ВСУ попали два населенных пункта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru