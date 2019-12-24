WP: Россия стремится подчинить сирийцев режиму Асада через голод

«План Москвы по прекращению гуманитарной помощи является частью более широкой инициативы, направленной на то, чтобы заставить все группы помощи работать через правительство Дамаска. Это дает Асаду контроль над жизненно важной помощью, позволяя ему кормить своих сторонников и морить голодом любого, кто сопротивляется его жестокому правлению, когда он отступает от международных дипломатических усилий», - пишет автор в статье.



Как заявляет Рогин, Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Москвой о маршрутах помощи, но шансы на прорыв невелики. «Если Россия не сдвинется с места, Соединенные Штаты и другие совестливые правительства должны позаботиться о том, чтобы помощь продолжала поступать гражданским лицам, которые все еще сопротивляются режиму. Сирийская война еще не окончена. Мы не можем допустить, чтобы Асад и Москва медленно заставляли миллионы невинных сирийцев подчиняться», - пишет автор.



Рогин также отмечает со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Госдепартамента, что усилия Москвы по уничтожению маршрутов помощи были преднамеренными и хорошо спланированными. По словам чиновника, российское правительство наращивает усилия, чтобы помочь Асаду добиться военной победы и вытолкнуть Соединенные Штаты из страны. «По всем направлениям мы видим сильное укрепление позиций со стороны россиян, все это явно говорит о том, что нам хотят бросить вызов», - цитирует Рогин чиновника.

