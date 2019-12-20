Американский авианосец следит за «российским присутствием» в Средиземноморье

Как пишет NBC, миссия США в том, чтобы сдержать агрессию России, которая испытывает крылатые ракеты с подводных лодок и проводит учения военных кораблей. “Мы не видели ничего, кроме возросшего присутствия ВМФ России. Я не знаю, что они этим хотят сказать, но это точно не что-то мирное и процветающее”, - приводит издание слова командира Вейна Льюса.

По информации NBC, с авианосцем находятся патрульные самолеты ВМФ США. Отмечается, что они ищут прежде всего «российскую атомную подводную лодку, которая хорошо вооружена и еще лучше спрятана».

“Мы собираемся им напомнить, что существует опасность и риск плохого поведения и мы этого не допустим”, - цитирует NBC американского адмирала Джеймса Фогго.

