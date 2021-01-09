WP: ФБР расследует возможные планы участников штурма Капитолия на убийство конгрессменов

По данным WP, у некоторых участников беспорядков обнаружили пластиковые стяжки, и следователи считают, что их можно было использовать как наручники для заложников. При этом в органах правопорядка действия митингующих не рассматривают «как глобальный преступный сговор».

Издание отмечает, что по обнародованным видеозаписям и фотоматериалам нельзя сделать однозначный вывод о намерении участников акции в Капитолии брать заложников.

По официальной информации Минюста США, обвинения выдвинули против 15 участников беспорядков на капитолийском холме, пишет «Интерфакс».

Напомним, в среду сторонники Трампа сорвали сессию Конгресса, в ходе которой планировалось утверждение итогов президентских выборов и победы Байдена. Ряд конгрессменов поддержали отстранение Трампа от должности и уже подготовили проект импичмента.

Если будет принято решение об отстранении действующего главы государства, Трамп не сможет участвовать в следующих президентских выборах и занимать государственные должности.

