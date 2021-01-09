WP: ФБР расследует возможные планы участников штурма Капитолия на убийство конгрессменов

В ФБР предполагают, что отдельные вооруженные участники штурма Капитолия в Вашингтоне собирались убивать конгрессменов или брать их в заложники. По этому поводу уже ведется расследование, сообщает в субботу газета The Washington post (WP)со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом расследования.

«Следователи, в частности, работают над тем, чтобы определить мотивы и более значимые цели, если таковые и были, у тех (участников беспорядков у Капитолия – прим. НСН), у кого было оружие или другие предметы, вызывающие предположения о намерении причинить физический вред», - сообщает издание.

Суд освободил задержанную у Капитолия русскоговорящую женщину

По данным WP, у некоторых участников беспорядков обнаружили пластиковые стяжки, и следователи считают, что их можно было использовать как наручники для заложников. При этом в органах правопорядка действия митингующих не рассматривают «как глобальный преступный сговор».

Издание отмечает, что по обнародованным видеозаписям и фотоматериалам нельзя сделать однозначный вывод о намерении участников акции в Капитолии брать заложников.

По официальной информации Минюста США, обвинения выдвинули против 15 участников беспорядков на капитолийском холме, пишет «Интерфакс».

Напомним, в среду сторонники Трампа сорвали сессию Конгресса, в ходе которой планировалось утверждение итогов президентских выборов и победы Байдена. Ряд конгрессменов поддержали отстранение Трампа от должности и уже подготовили проект импичмента.

Если будет принято решение об отстранении действующего главы государства, Трамп не сможет участвовать в следующих президентских выборах и занимать государственные должности.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Михаил Тургиев
ТЕГИ:БеспорядкиРасследованиеФБРКонгресс США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры