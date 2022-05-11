Чешским гражданам разрешили вступить в украинскую армию
Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек в своём Twitter заявил, что Милош Земан разрешил чешским гражданам вступить в состав вооруженных сил Украины.
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По его словам, соответствующее постановление уже подписано чешским лидером, теперь необходима подпись главы чешского правительства.
«Президент республики Милош Земан подписал постановление о своём согласии с вступлением в вооруженные силы Украины 103 граждан Чехии на основании их обращения, поданного в соответствии с законом номер о воинской повинности», - отметил Овчачек.
Ранее польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Польша отправляет на Украину кадровых военных для участия в боевых действиях, сообщает RT.
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