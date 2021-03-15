Washington Post выяснил, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому

Названа причина, по которой глава Белого дома Джо Байден до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет Washington Post.

По данным издания, таким образом администрация Белого дома пытается побудить украинского лидера бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации украинской экономики и «сохранения хрупкой независимости Киева» от России.