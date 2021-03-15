Washington Post выяснил, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
Названа причина, по которой глава Белого дома Джо Байден до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет Washington Post.
По данным издания, таким образом администрация Белого дома пытается побудить украинского лидера бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации украинской экономики и «сохранения хрупкой независимости Киева» от России.
Как напоминает Washington Post, Зеленский пришел к власти, пообещав бороться с олигархами, с организованной преступностью, однако его политика изменилась, в частности, действия против Игоря Коломойского. Это привело к отказу Международного валютного фонда продолжить выплаты по кредитной сделке на 5 млрд долларов США, без которых Украина не сможет выплатить долг в конце 2021 года, пишет издание.
Тем временем, украинские власти призывают администрацию президента США Джо Байдена ввести против России "новый всеобъемлющий санкционный режим", касающийся газопровода "Северный поток - 2". Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко во время онлайн-конференции вашингтонского Атлантического совета заявила, что США должны присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.
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