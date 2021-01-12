Washington Post: ряд сотрудников полиции Капитолия находятся под следствием
Ряд полицейских Капитолия попали под следствие, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Это случилось после штурма здания сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Как минимум двое сотрудников правоохранительных органов отстранены от работы. Под внутреннее расследование попали «более дюжины» полицейских.
6 января после митинга у Белого дома сторонники Трампа выдвинулись к зданию Конгресса. Полиция применила огнестрельное оружие. Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час, за нарушение которого были задержаны более 50 человек.
После штурма Капитолия фанаты фильма «Один дома-2» потребовали вырезать из картины эпизод с Дональдом Трампом, сообщает «Свободная пресса». Речь идет о встрече Трампа в отеле Plaza с главным героем Кевином Маккаллистером.
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