Меланья Трамп осудила штурм Капитолия
Первая леди США Меланья Трамп выразила соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков и штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января, сообщает ТАСС.
Супруга действующего президента США призвала «никогда не делать выводов исходя из цвета кожи человека» и отказаться от агрессии из-за «различия политических идеологий».
«Я, конечно, осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие всегда неприемлемо», - заявила первая леди США, выразив разочарование из-за «искажённых ложных обвинений».
Ранее 6 января после митинга у Белого дома сторонники Трампа выдвинулись к зданию Конгресса. Полиция применила огнестрельное оружие. Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час, за нарушение которого были задержаны более 50 человек.
После штурма Капитолия фанаты фильма «Один дома-2» потребовали вырезать из картины эпизод с Дональдом Трампом, сообщает «Свободная пресса». Речь идет о встрече Трампа в отеле Plaza с главным героем Кевином Маккаллистером.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- Башкирия не исключает подачу заявки на проведение Олимпиады-2030
- Меланья Трамп осудила штурм Капитолия
- Четыре человека погибли в ДТП с военной колонной в Подмосковье. Видео
- Кабмин ФРГ рассказал о реакции Меркель на блокировку Трампа в Twitter
- Самосвал протаранил военную колонну в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru