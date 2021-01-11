Меланья Трамп осудила штурм Капитолия

Первая леди США Меланья Трамп выразила соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков и штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января, сообщает ТАСС.

Супруга действующего президента США призвала «никогда не делать выводов исходя из цвета кожи человека» и отказаться от агрессии из-за «различия политических идеологий».

«Я, конечно, осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие всегда неприемлемо», - заявила первая леди США, выразив разочарование из-за «искажённых ложных обвинений».

Ранее 6 января после митинга у Белого дома сторонники Трампа выдвинулись к зданию Конгресса. Полиция применила огнестрельное оружие. Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час, за нарушение которого были задержаны более 50 человек.

После штурма Капитолия фанаты фильма «Один дома-2» потребовали вырезать из картины эпизод с Дональдом Трампом, сообщает «Свободная пресса». Речь идет о встрече Трампа в отеле Plaza с главным героем Кевином Маккаллистером.

