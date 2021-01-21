СМИ: Байден намерен продлить СНВ-III на пять лет

США намерены продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на пять лет. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена добивается продления «единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала», срок действия которого истекает в феврале.

Накануне в МИД России выступили с заявлением о поддержке Москвой продления СНВ-III без каких-либо предварительных условий на максимально предусмотренный срок в пять лет.

