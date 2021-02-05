Взыскательный Усс грозит «Норникелю»

Уплатить астрономическую сумму в виде компенсации за ущерб, причиненный природе при разливе топлива в Норильске, обязал суд Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) - «дочку» «Норникеля».

В результате разрушения резервуара на норильской ТЭЦ-3 29 мая 2020 года на земле оказалось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое затем попало в местные реки. Росприроднадзор оценил сумму ущерба в 148 млрд рублей – именно такая сумма фигурировала в иске. Суд уменьшил ее лишь немного, до 146 миллиардов.

Ожидаемым и справедливым назвал решение суда в отношении «Норникеля» губернатор Красноярского края Александр Усс. Вместе с тем, власти региона заявят дополнительные претензии, отметил он. «Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края», - пояснил Усс.

По словам губернатора, представители «Норникеля» «затягивали процесс вместо того, чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб». «Все это не красит имидж компании. А ведь когда-то она была символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей», - отметил Усс.



Между тем, сам красноярский губернатор в истории с разливом топлива в Норильске тоже показал себя далеко не самым активным защитником природы. На одном из первых совещаний у президента в связи с норильской аварией губернатор признал, что власти региона отреагировали на ситуацию только 31 мая, хотя авария произошла за два дня до этого. Реальная картина была установлена после появления сообщений об аварии в соцсетях.

«Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли?», - возмутился тогда президент РФ Владимир Путин.

Окончание доклада губернатора Усса тоже не оставило президента равнодушным: «Что значит, доклад закончен? Делать-то что?» — спросил глава государства.

Это, кстати, не единственный случай, когда подход губернатора Усса к решению экологических проблем вызывал недоумение. Годом ранее, в разгар катастрофических природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сотрудники краевого министерства лесного хозяйства несколько месяцев не принимали меры по ликвидации лесных пожаров, из-за чего огонь охватил значительные территории, указывал тогда Следственный комитет. А губернатор Усс возразил, что тушить их «бессмысленно».

«Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее… Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», - заявил губернатор.

Тогда, по счастью, в дело вмешалось МЧС.