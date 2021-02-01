Выживет ли Россия без интернета?

Страна может быть отключена от интернета извне, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США, - указал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, такое может произойти, «если у кого-то совсем снесет голову». На этот случай Россия имеет все технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента интернета, но доводить до таких крайностей никому не хотелось бы, - добавил он в интервью российским СМИ.

Однако все далеко не так просто. Россия за последние годы сделала огромный шаг в цифровизацию едва ли не всех сфер жизни – от работы органов госуправления до заказа еды на дом. И все это, разумеется, завязано на интернет. Отключи его – и рухнут целые секторы экономики. Российский рынок ценных бумаг, финансовая система, ИТ-индустрия, - перечисляют болевые точки опрошенные «Газетой.ру» эксперты.

Но и это еще не все. Около 70% выходов в сеть в России производится с мобильных телефонов. Все они, за редким исключением, работают на американских операционных системах, которые в случае необходимости (или будучи понуждаемы к принятию таких мер) сделают неработоспособными конечные устройства.

Да, в этом направлении тоже предпринимаются попытки импортозамещения, но эффективными их назвать трудно. Есть отечественная операционная система «Аврора», но в ее основе – разработка бывших сотрудников финской Nokia, и, следовательно, потребовалась локализация системы во избежание тех же самых рисков. При этом до сих пор широкому кругу пользователей неизвестен даже сам факт ее существования. Что касается мобильных устройств, работающих на ней, то их производят лишь две компании. Цены на их продукцию вряд ли можно назвать конкурентными: по приблизительным оценкам, стоимость одного планшета с весьма скромными характеристиками составит порядка 25 тысяч рублей.

И даже если от полной безнадеги придется массово и пожарным порядком переходить на отечественные железо и софт, еще не известно, что из этого выйдет. Все офисные, административные и бизнес-процессы выстроены на американских операционных платформах. Как весь этот массив будет «жениться» с отечественной «Авророй», можно только догадываться, как и о временных затратах на этот процесс. А все это время для голосовой связи вновь придется вернуться к проводным телефонам. Зато процветет «Почта России»: все, кому будет необходимо написать письмо, пойдут на почту покупать конверты и марки.

