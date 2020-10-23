Выяснилось, сколько россиян доверяют Путину
Доверие президенту РФ Владимиру Путину выражают 59% россиян. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Еще 29% респондентов заявили, что «скорее не доверяют» главе государства, а 12% затруднились ответить.
При этом 63% опрошенных граждан считают, что Путин хорошо работает на своем посту, противоположного мнения придерживаются 23%, еще 14% затруднились ответить.
Опрос проводился 16-18 октября по телефону. Его участниками стали 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше.
Накануне Владимир Путин в режиме видеоконференции выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В частности он призвал современный мир должен консолидироваться и начать бороться с реальными, а не выдуманными проблемами, сообщает РИА ФАН.
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