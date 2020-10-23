Выяснилось, сколько россиян доверяют Путину

Опрос проводился 16-18 октября по телефону. Его участниками стали 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше.

Накануне Владимир Путин в режиме видеоконференции выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В частности он призвал современный мир должен консолидироваться и начать бороться с реальными, а не выдуманными проблемами, сообщает РИА ФАН.

