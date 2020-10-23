Новости за ночь: Путин ответил на вопрос о своем президентстве после 2024 года

По словам Путина, сейчас нужно просто напряженно работать, «как святой Франциск, каждому на своем участке», передает Ura.ru.

«Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно», — цитирует news.ru Путина.

В ходе выступления на пленарной сессии Путин также рассказал о том, что лично он дал поручение выпустить оппозиционера Алексея Навального на лечение за границу и о том что коронавирус еще не отступил. Он также прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе и ядерный договор.

