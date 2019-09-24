Выяснены детали отказа в визах российским дипломатам

По словам Климова, в визах не было отказано, их просто не выдали. Он отметил, что выдать визы могут и в последний день Генеральной Ассамблеи, но назвал такое поведение «издевательством». Документы были поданы за 55 дней, но они все еще находятся в обработке в посольстве США.



Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН началась сегодня в Нью-Йорке. За час до вылета российской делегации из Москвы в Нью-Йорк оказалось, что десять дипломатов не получили визы, в их числе председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также главный переводчик и руководитель аппарата министра Сергей Бутин. Все они должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова. Выступление министра должно пройти в пятницу, 27 сентября.

