Выступавший против «Спутника V» глава чешского МИДа объявил об отставке

Как ранее сообщало сетевое издание Seznam, на отставке Петршичека давно настаивал президент республики Милош Земан. В частности, президента не устраивает позиция Петршичека по тендеру на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы». Петршичек выступал за исключение из тендера российской и китайской фирм-кандидатов, причиной стала якобы существовавшая угроза безопасности Чехии в случае их победы в конкурсе.

Кроме того, Петршичек выступал против использования российской вакцины «Спутник V» в республике до того, как ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Президент Земан же явлется сторонником применения препарата. Накануне он заявил, что полностью доверяет вакцине и готов в будущем привиться ею, если это потребуется.

