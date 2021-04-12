Выступавший против «Спутника V» глава чешского МИДа объявил об отставке

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в ходе брифинга объявил, что уходит в отставку.

Его пост займет нынешний министр культуры Лубомир Заоралек, который возглавлял дипведомство в период с 2014 по 2017 годы, сообщает канал С24.

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Как ранее сообщало сетевое издание Seznam, на отставке Петршичека давно настаивал президент республики Милош Земан. В частности, президента не устраивает позиция Петршичека по тендеру на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы». Петршичек выступал за исключение из тендера российской и китайской фирм-кандидатов, причиной стала якобы существовавшая угроза безопасности Чехии в случае их победы в конкурсе.

Кроме того, Петршичек выступал против использования российской вакцины «Спутник V» в республике до того, как ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Президент Земан же явлется сторонником применения препарата. Накануне он заявил, что полностью доверяет вакцине и готов в будущем привиться ею, если это потребуется.

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