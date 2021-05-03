Высокопоставленный чиновник из Дагестана арестован по делу о взятке

Его обвиняют в получении крупной взятки. Под арестом чиновник будет находиться не меньше двух месяцев. Как считает следствие, он получил взятку в 350 тысяч рублей за игнорирование нарушений при проведении проверки.

Уголовное дело завели на Ислама Агамагомедова.

Ранее в отношении главы УМВД возбуждено уголовное дело о получении взятки. Он и его подчиненные получили больше 3,5 миллионов рублей от бизнесмена, сообщается на сайте Следственного комитета.

