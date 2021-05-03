Высокопоставленный чиновник из Дагестана арестован по делу о взятке
Заместителя начальника управления Минимущества Дагестана отправили под арест, сообщает «РЕН ТВ».
Его обвиняют в получении крупной взятки. Под арестом чиновник будет находиться не меньше двух месяцев. Как считает следствие, он получил взятку в 350 тысяч рублей за игнорирование нарушений при проведении проверки.
Уголовное дело завели на Ислама Агамагомедова.
Ранее в отношении главы УМВД возбуждено уголовное дело о получении взятки. Он и его подчиненные получили больше 3,5 миллионов рублей от бизнесмена, сообщается на сайте Следственного комитета.
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