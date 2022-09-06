Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлили до 22 сентября

Власти Курской области продлили до 22 сентября высокий «желтый» уровень террористической опасности в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Белгородский губернатор сообщил о сработавшей в городе системе ПВО

Таким образом, действие режима продлевается на 15 суток с 7 сентября.

Также губернатор региона Роман Старовойт призвал к бдительности жителей области и попросил сообщать о подозрительных предметах по телефону 112.

«Желтый» уровень террористической опасности действует в регионе с 11 апреля. Режим был введен в связи с близостью области к территории Украины.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:Курская Область
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