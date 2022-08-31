Белгородский губернатор сообщил о сработавшей в городе системе ПВО

Система ПВО сработала в Белгороде в среду утром. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По словам главы региона, в городе прогремело несколько взрывов, пишет РИА ФАН.

«Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков указал, что власти проверяют эту информацию, пишет Газета.ру.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:ВзрывПВОБелгород
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