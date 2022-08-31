Белгородский губернатор сообщил о сработавшей в городе системе ПВО
31 августа 202207:24
Система ПВО сработала в Белгороде в среду утром. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в городе прогремело несколько взрывов, пишет РИА ФАН.
«Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков указал, что власти проверяют эту информацию, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+37 067 / сут.
Умерли
384 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+36 729 / сут.
- СМИ: Зеленский не сможет завладеть Крымом из-за сопротивления местного населения
- Белгородский губернатор сообщил о сработавшей в городе системе ПВО
- Мишустин пообещал беспрецедентное финансирование для электронной промышленности
- Американский генерал призвал дать Киеву разрешение и оружие для удара по России
- Байден выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Горбачева
- Чекунков: Запад пытается оказывать давление на иностранных участников ВЭФ
- Шольц: Антироссийские санкции Запада эффективны
- СМИ: Горбачев почти все последнее время находился в медучреждении
- Зеленский предложил военным РФ бежать с Украины
- США могут ввести новые антироссийские санкции в случае референдумов на Украине
30 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru