Белгородский губернатор сообщил о сработавшей в городе системе ПВО

По словам главы региона, в городе прогремело несколько взрывов, пишет РИА ФАН.

«Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков указал, что власти проверяют эту информацию, пишет Газета.ру.

