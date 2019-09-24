Выпускница «школы губернаторов» возглавит комитет по образованию Совфеда
Комитет по образования Совета федерации возглавит сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, ранее закончившая «школу губернаторов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в парламенте.
Как пишет издание, предшественница Гумеровой уходит из Совета Федерации после выборов в Мосгордуму. До назначения Гумерова занимала должность первого заместителя главы комитета.
По информации газеты «Взгляд», она была участницей программы подготовки кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента – школы «будущих губернаторов». Гумерова является членом Совета Федерации с 2014 года.
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