Выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

Барьер явки на президентских выборах в Южной Осетии в ходе повторного голосования превысил 30%. Глава ЦИК республики Эмилия Гагиева заявила, что выборы состоялись, сообщает «Интерфакс» в 8 мая.

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«30% необходимо, чтобы выборы были признаны состоявшимися», - отметила она.

Граждане выбирают главу республики из двух кандидатов: действующего президента Анатолия Бибилова и лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева.

По данным члена Совета Федерации РФ Сергея Цекова, кампания в Южной Осетии проходит без нарушений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Избирательные УчасткиИзбиратели Президентские ВыборыЮжная Осетия
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