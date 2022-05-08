Выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися
Барьер явки на президентских выборах в Южной Осетии в ходе повторного голосования превысил 30%. Глава ЦИК республики Эмилия Гагиева заявила, что выборы состоялись, сообщает «Интерфакс» в 8 мая.
«30% необходимо, чтобы выборы были признаны состоявшимися», - отметила она.
Граждане выбирают главу республики из двух кандидатов: действующего президента Анатолия Бибилова и лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева.
По данным члена Совета Федерации РФ Сергея Цекова, кампания в Южной Осетии проходит без нарушений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru