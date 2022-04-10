Выборы президента в Южной Осетии признали состоявшимися
Явка избирателей на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50%. ЦИК республики признала выборы состоявшимися, сообщает «Интерфакс» 10 апреля.
«Это одно из условий, чтобы выборы были признаны состоявшимися», - пояснили в комиссии.
Отмечается, что на территории республики за ходом голосования следят иностранные наблюдатели и представители российских СМИ.
На президентский пост в Южной Осетии претендуют пять кандидатов: нынешний президент Анатолий Бибилов, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
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