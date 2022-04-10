Выборы президента в Южной Осетии признали состоявшимися

Путин 12 апреля вместе с белорусским коллегой Лукашенко посетит космодром «Восточный»

Силуанов: РФ как надежный заемщик сделала все возможное, чтобы выполнить свои долговые обязательства

СКР: девять человек на снегоходах провалились под лед на реке Обь в ХМАО, двое пропали без вести

Все 12 политиков, участвующих в первом туре президентских выборов во Франции, приняли участие в голосовании

24 тур РПЛ: «Уфа» - «Сочи» -1:2