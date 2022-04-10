Выборы президента в Южной Осетии признали состоявшимися

Явка избирателей на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50%. ЦИК республики признала выборы состоявшимися, сообщает «Интерфакс» 10 апреля.

На президентских выборах в Южной Осетии явка приближается к 16%

«Это одно из условий, чтобы выборы были признаны состоявшимися», - пояснили в комиссии.

Отмечается, что на территории республики за ходом голосования следят иностранные наблюдатели и представители российских СМИ.

На президентский пост в Южной Осетии претендуют пять кандидатов: нынешний президент Анатолий Бибилов, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыВыборы ПрезидентаЮжная Осетия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры