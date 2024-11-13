Выборы президента Грузии могут пройти в январе
Выборы президента Грузии могут провести в январе следующего года. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
По словам политика, в стране «все проходит мирно», будут подведены итоги парламентских выборов и начнется «парламентская жизнь».
«Затем очень скоро — предположительно, в начале января — пройдут выборы президента», — подчеркнул Кобахидзе.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что президента Грузии Саломе Зурабишвили могут арестовать за отказ признать итоги парламентских выборов и нарушение конституции страны, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Елена Блиновская может выйти на свободу к Новому году
- Хуснуллин: Себестоимость строительства жилья из-за инфляции растет быстрее цен
- СМИ: Авиакомпании предупредили об угрозе банкротства из-за долгов за лизинг
- Блогеру-сыроеду Лютому ужесточили приговор по делу о гибели сына до 10 лет
- Украина получила грант от США на $1,35 млрд
- Турции предложили стать страной-партнером БРИКС
- Пожар начался в оздоровительном комплексе в Подмосковье
- Текаши 6ix9ine отправили в тюрьму на полтора месяца
- Выборы президента Грузии могут пройти в январе
- Власти Севастополя подтвердили гибель военного при взрыве автомобиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru