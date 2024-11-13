Выборы президента Грузии могут пройти в январе

Выборы президента Грузии могут провести в январе следующего года. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

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По словам политика, в стране «все проходит мирно», будут подведены итоги парламентских выборов и начнется «парламентская жизнь».

«Затем очень скоро — предположительно, в начале января — пройдут выборы президента», — подчеркнул Кобахидзе.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что президента Грузии Саломе Зурабишвили могут арестовать за отказ признать итоги парламентских выборов и нарушение конституции страны, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияПрезидентские Выборы

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