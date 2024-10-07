В Грузии возобновят процедуру импичмента президента Зурабишвили

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» вновь запустит процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

«Парламентское большинство приняло решение... возобновить процедуру импичмента», — заявил политик.

Депутаты приняли такое решение из-за зарубежных визитов президента, не согласованных с главой правительства. Срок полномочий Зурабишвили истекает в 2024 году, однако важно, чтобы глава республики не просто ушла в отставку, а стала «президентом, отрешенным путем импичмента».

«Грузинская мечта» намерена обратиться в конституционный суд Грузии еще до парламентских выборов, которые намечены на 26 октября. Папуашвили считает, что на выборах партия победит конституционным большинством, и на первом заседании избранного парламента состоится доведение процедуры импичмента Зурабишвили.

В октябре прошлого года парламент Грузии не смог завершить процедуру из-за нехватки голосов депутатов, напоминает «Свободная пресса». Импичмент Зурабишвили поддержали лишь 86 парламентариев при необходимом минимуме в 100 депутатов.

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ФОТО: РИА Новости
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