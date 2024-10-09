Лукашенко: У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным он указал, что образовавшиеся после распада СССР страны сделали ставку на сохранение того, что было, и в настоящее время вместе работают «по очень многим направлениям».

«Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим - от сельского хозяйства до микроэлектроники», - заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко призвал страны СНГ совместно выступить против санкций, отметив, что они грозят не только Минску и Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».