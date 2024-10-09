Лукашенко: У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию
Запад не смог удушить Россию и Белоруссию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
На встрече с российским лидером Владимиром Путиным он указал, что образовавшиеся после распада СССР страны сделали ставку на сохранение того, что было, и в настоящее время вместе работают «по очень многим направлениям».
«Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим - от сельского хозяйства до микроэлектроники», - заключил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко призвал страны СНГ совместно выступить против санкций, отметив, что они грозят не только Минску и Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru