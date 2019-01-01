Политика

Выборы главы Севастополя могут пройти в сентябре 2020 года

11 июля21:11

Выборы нового губернатора Севастополя могут пройти в единый день голосования в сентябре следующего года, сообщил вице-спикер заксобрания Севастополя Александр Кулагин.

Ранее Владимир Путин вместо Дмитрия Овсянникова назначил врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, передает РИА «Новости».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Севастополь