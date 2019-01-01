НОВОСТИ ЧАСА Подробности задержания зампредседателя правления Пенсионного фонда России Эксперт: без санкции начальника противоправная деятельность зама невозможна Обоснованность затрат на деятельность Пенсионного фонда обсуждается уже не первый год Кремль в курсе задержания, но комментировать не считает необходимым 00:00 НСН в эфире трёх радиостанций
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Политика Выборы главы Севастополя могут пройти в сентябре 2020 года
Выборы нового губернатора Севастополя могут пройти в единый день голосования в сентябре следующего года, сообщил вице-спикер заксобрания Севастополя Александр Кулагин.
Ранее Владимир Путин вместо Дмитрия Овсянникова назначил врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, передает РИА «Новости».
ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин комментарии Следите за новостями в социальных сетях Получайте свежие материалы на почту
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