Выбирайте выражения: В Кремле отреагировали на пост Захаровой, обидевший сербов

Комментируя скандал вокруг поста официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook, представитель Кремля отметил, что подобные кодексы поведения вряд ли могут быть прописаны, «но нужно обращать тщательное внимание на формулировки», пишет Ura.ru.

Песков подчеркнул, что в руководстве РФ все являются сторонниками развития партнёрства Москвы и Белграда. Углублением отношений занимается и российский МИД. После извинений Захаровой ни у кого не должно быть сомнений, что в России уважают Сербию и её руководство, добавил он.

Ранее Захарова, комментируя расстановку стульев в Белом доме США во время визита сербской делегации, выложила фото со сценой из фильма «Основной инстинкт». Президент Сербии Александр Вучич остро отреагировал на её пост, заявив, что запись демонстрирует её «примитивизм и упрощённость», пишет «Газета.ру».

Позже Захарова извинилась и объяснила, что её пост неверно истолковали: она лишь хотела указать на неприятие высокомерного отношения со стороны США.

