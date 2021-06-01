Вячеслав Фетисов выиграл праймериз «Единой России» от Московской области

Депутат Госдумы, известный спортсмен Вячеслав Фетисов одержал победу в предварительном голосовании партии «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в нижнюю палату от Московской области.

По данным сайта праймериз, Фетисов набрал 666 594 голоса.

В первую десятку партийного списка также вошли главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, председатель наблюдательного совета ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ" Бекхан Агаев, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, депутат Госдумы Отари Аршба и другие.

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Отмечается, что в числе победителей по одномандатным округам – заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, певец Денис Майданов.

Ранее сообщалось, что 2 июня Владимир Путин встретится с руководством партии «Единая Россия», чтобы поговорить о подготовке к выборам в Государственную думу. Это подтвердил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на встрече с представителями средств массовой информации.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Единая РоссияВячеслав Фетисов
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