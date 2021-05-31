Экс-премьер ДНР Бородай оказался среди победителей праймериз «Единой России»
Бывший глава правительства самопровозглашённой Донецкой народной республики, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай включён в список «Единой России» на выборах в Госдуму. Он оказался среди победителей праймериз партии по определению кандидатов от Ростовской области.
Об этом сообщил секретарь политсовета регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. Бородай подал заявку на участие в предварительном голосовании 13 мая, после того, как Союз добровольцев Донбасса подписал с партией соглашение о сотрудничестве.
Александр Бородай включён в предвыборный список от Ростовской области под шестым номером. Возглавил его главный врач областной детской клинической больницы, депутат регионального законодательного собрания Светлана Пискунова.
В тройку также вошли победитель прошлогоднего конкурса «Учитель года» Михаил Гуров и действующий депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Окончательный список кандидатов на выборы по итогам праймериз утвердит съезд «Единой России».
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