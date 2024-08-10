ВВС Германии по тревоге подняли над Балтикой истребители из-за Ил-20М России

Истребители НАТО подняли в небо над Балтикой из-за «появления российского самолета Ил-20М». Об этом сообщили в социальных сетях Военно-воздушных сил Германии.

По данным источника, в небо над Балтийским морем поднялись истребители быстрого реагирования из Лаге в ФРГ, Швеции и VAPB — миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

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В ВВС также отметили, что воздушное судно России якобы передвигалось вне плана полета и не поддерживало связи с диспетчерами.

По данным немецких СМИ, самолет якобы находился в воздушном пространстве недалеко от острова Рюгена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИстребителиСамолетыБалтийское МореГермания

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