ВВС Германии по тревоге подняли над Балтикой истребители из-за Ил-20М России
Истребители НАТО подняли в небо над Балтикой из-за «появления российского самолета Ил-20М». Об этом сообщили в социальных сетях Военно-воздушных сил Германии.
По данным источника, в небо над Балтийским морем поднялись истребители быстрого реагирования из Лаге в ФРГ, Швеции и VAPB — миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
В ВВС также отметили, что воздушное судно России якобы передвигалось вне плана полета и не поддерживало связи с диспетчерами.
По данным немецких СМИ, самолет якобы находился в воздушном пространстве недалеко от острова Рюгена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru