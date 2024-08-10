ВВС Германии по тревоге подняли над Балтикой истребители из-за Ил-20М России

В ВВС также отметили, что воздушное судно России якобы передвигалось вне плана полета и не поддерживало связи с диспетчерами.

По данным немецких СМИ, самолет якобы находился в воздушном пространстве недалеко от острова Рюгена.

Ранее в США заявили, что перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».