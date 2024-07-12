ВВП России с января вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

По его словам, динамика отечественной экономики остается высокой.

Мишустин отметил, что нынешний рост существенно выше прогнозов. По его словам, в плюсе и показатели реального сектора.

Так, с января этого года обрабатывающая промышленность выросла почти на 9%.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года мировой консолидированный государственный долг вырос до 101 триллиона долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

