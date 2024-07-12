ВВП России с января вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года
Валовой внутренний продукт (ВВП) России с января 2024 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, динамика отечественной экономики остается высокой.
Мишустин отметил, что нынешний рост существенно выше прогнозов. По его словам, в плюсе и показатели реального сектора.
Так, с января этого года обрабатывающая промышленность выросла почти на 9%.
Ранее стало известно, что по итогам 2023 года мировой консолидированный государственный долг вырос до 101 триллиона долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru