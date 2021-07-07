«Вуду, нищета и эпидемии». В убийстве президента Гаити увидели «странный намек»

«В Гаити все завязано на политику, там масса различных группировок и мнений. До того, как стать президентом, Моиз был достаточно крупным предпринимателем, так что нельзя исключать и какие-то экономические противоречия. В заявлении Клода Жозефа, объявившего себя и. о. президента, есть странный намек о том, что кто-то из нападавших говорил по-испански и по-английски. Гаити – франкоязычная страна, а по соседству с ней на острове находится испаноязычная Доминиканская Республика. И у соседей есть к Гаити определенные претензии из-за потока беженцев. Мне страшно сказать, но рядом еще и Куба испаноязычная. Но последние годы отношения стабильные. В Гаити работает кубинская медицинская миссия и кубинские учителя. Предположений может быть масса, хотя в последние годы никаких серьезных противоречий с соседними странами у Гаити не было. При этом политическая ситуация на Гаити зачастую разрешалась внешним вмешательством. И здесь активное участие принимали США. В Гаити долго работала миссия ООН», - рассказал Хейфец.

Важный политический нюанс, который нельзя сбрасывать со счетов: только в понедельник покойный президент сменил премьер-министра, назначив вместо Жозефа министра труда и социальных вопросов Ариэля Анри. Не исключено, что статус Жозефа как и. о. президента будет оспорен.

По его словам, туристов, решивших отправится на Гаити, подстерегает множество опасностей.

«На самом деле, это самая несчастная страна Латинской Америки. Она первой провозгласила независимость, у нее были очень хорошие тенденции в конце XVIII века, в определенные периоды XIX века, но ничего из этого потенциала не реализовалось. Туристам там находиться очень опасно. В числе опасностей - болезни, нищета, ураганы, политическая нестабильность. Почвы для преступности там хоть отбавляй», - отметил профессор.

Хейфец предупредил, что в Гаити всегда напряженная обстановка.