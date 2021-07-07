«Вуду, нищета и эпидемии». В убийстве президента Гаити увидели «странный намек»
Ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН назвал Гаити «самой несчастной страной» региона и рассказал, какие беды ждут там туристов.
Гаити является крайне опасной для туристов страной, а убийство ее президента Жовенеля Моиза может быть связано, как с политикой, так и с бизнесом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.
Президент Гаити был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Жена президента была ранена. Глава правительства страны Жозеф Жут заявил, что часть нападавших говорила по-испански.
«В Гаити все завязано на политику, там масса различных группировок и мнений. До того, как стать президентом, Моиз был достаточно крупным предпринимателем, так что нельзя исключать и какие-то экономические противоречия. В заявлении Клода Жозефа, объявившего себя и. о. президента, есть странный намек о том, что кто-то из нападавших говорил по-испански и по-английски. Гаити – франкоязычная страна, а по соседству с ней на острове находится испаноязычная Доминиканская Республика. И у соседей есть к Гаити определенные претензии из-за потока беженцев. Мне страшно сказать, но рядом еще и Куба испаноязычная. Но последние годы отношения стабильные. В Гаити работает кубинская медицинская миссия и кубинские учителя. Предположений может быть масса, хотя в последние годы никаких серьезных противоречий с соседними странами у Гаити не было. При этом политическая ситуация на Гаити зачастую разрешалась внешним вмешательством. И здесь активное участие принимали США. В Гаити долго работала миссия ООН», - рассказал Хейфец.
Важный политический нюанс, который нельзя сбрасывать со счетов: только в понедельник покойный президент сменил премьер-министра, назначив вместо Жозефа министра труда и социальных вопросов Ариэля Анри. Не исключено, что статус Жозефа как и. о. президента будет оспорен.
По его словам, туристов, решивших отправится на Гаити, подстерегает множество опасностей.
«На самом деле, это самая несчастная страна Латинской Америки. Она первой провозгласила независимость, у нее были очень хорошие тенденции в конце XVIII века, в определенные периоды XIX века, но ничего из этого потенциала не реализовалось. Туристам там находиться очень опасно. В числе опасностей - болезни, нищета, ураганы, политическая нестабильность. Почвы для преступности там хоть отбавляй», - отметил профессор.
Хейфец предупредил, что в Гаити всегда напряженная обстановка.
«Любые выборы на руководящие посты всегда вызывали в Гаити волнения и потрясения. Кроме того, там очень сложная экономическая ситуация, непростая религиозная ситуация – смесь католицизма с африканскими верованиями вуду, которые культивировались в свое время диктатором Франсуа Дювалье. Как и все страны Карибского бассейна, это сложная страна в плане ураганов и других стихийных бедствий. Эпидемиологическая ситуация на Гаити также всегда была сложной. Не знаю, как там с COVID-19, но там постоянно происходят эпидемии разных заразных болезней», - заключил собеседник НСН.
Жовенель Моиз вступил в должность президента Гаити в 2017 году. Ранее на него уже совершались покушения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- «Ухудшений нет». В театре им. Пушкина рассказали о состоянии Веры Алентовой
- Россия объявила персоной нон грата сотрудника консульства Эстонии
- Латвия отказала Белоруссии в экстрадиции оппозиционера Цепкало
- СМИ: супруга застреленного президента Гаити умерла в больнице от ранений
- Туркмения ввела обязательную вакцинацию для граждан старше 18 лет
- Омбудсмен предложила учитывать мнение ребенка при спорах родителей с 7-ми лет
- Литва построит стену на границе с Белоруссией
- Разработчик «КовиВак» заявил об ее эффективности от индийского штамма COVID-19
- Путин рекомендовал губернаторам проводить прямые линии с жителями
- Путин поручил проанализировать все обращения на прямую линию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru