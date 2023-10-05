Вучич заявил об откровенном разговоре с Зеленским в Испании

Президент Сербии Александр Вучич встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины

Вучич назвал разговор с Зеленским коротким и откровенным. Обсуждались «все важные вопросы», написал Вучич на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вучич ранее заявил о лицемерии тех, кто высказывается в пользу территориальной целостности Украины. Он напомнил, что эти же страны нарушили целостность Сербии признанием независимости Косова.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что Белград усилит гуманитарную помощь Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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