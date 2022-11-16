Премьер-министр Венгрии назвал Сербию основной страной для безопасности Европы

По его словам, защищая собственные границы, Белград охраняет Австрию, Венгрию и весь Евросоюз. Орбан назвал Сербию основной страной для безопасности Европы и выразил ей благодарность за противостояние нелегальной миграцией.

Орбан также заявил, что нелегальной миграцией нельзя управлять, поэтому ее нужно полностью остановить. По его мнению, это единственный эффективный способ борьбы с проблемой.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв мигрантов «тягчайшим преступлением» Байдена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

