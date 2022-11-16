Премьер-министр Венгрии назвал Сербию основной страной для безопасности Европы
Противодействие европейских государств проблеме нелегальной миграции находится в прямой зависимости от Сербии и охраны ее территории. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, защищая собственные границы, Белград охраняет Австрию, Венгрию и весь Евросоюз. Орбан назвал Сербию основной страной для безопасности Европы и выразил ей благодарность за противостояние нелегальной миграцией.
Орбан также заявил, что нелегальной миграцией нельзя управлять, поэтому ее нужно полностью остановить. По его мнению, это единственный эффективный способ борьбы с проблемой.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв мигрантов «тягчайшим преступлением» Байдена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- В ДНР сообщили о продвижении российских военнослужащих на авдеевском направлении
- Захарова: у США всегда есть на кого возложить ответственность
- ООН призвала не допускать эскалацию украинского конфликта после взрыва в Польше
- Стоимость газа в Европе резко упала
- Премьер-министр Венгрии назвал Сербию основной страной для безопасности Европы
- ВОЗ: до миллиарда человек во всем мире рискуют потерять слух
- Зеленский заявил о непричастности Украины к падению ракеты в Польше
- Императорский фарфоровый завод выпустил чайную пару в честь манифеста нового театра
- Канцлер ФРГ понадеялся на проигрыш Трампа на президентских выборах в 2024 году
- Приставы РФ принудительно взыскивают с Google свыше 21 млрд рублей штрафа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru