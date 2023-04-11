В Белом доме не подтвердили поставки оружия из Египта в Россию
У США нет доказательств поставок вооружений из Египта в Россию. С таким заявлением выступил представитель Белого дома Джон Кирби, пишут СМИ.
«Мы не видели признаков предоставления Египтом летальных средств поражения России», - сказал чиновник.
Газета Washington Post со ссылкой на документы разведки США сообщила, что Египет мог передать России до 40 тысяч ракет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию «очередной уткой». Он призвал не относиться к статье серьезно.
Европа ощутит последствия поставок Украине британских боеприпасов с обедненным ураном, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru