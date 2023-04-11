В Белом доме не подтвердили поставки оружия из Египта в Россию

У США нет доказательств поставок вооружений из Египта в Россию. С таким заявлением выступил представитель Белого дома Джон Кирби, пишут СМИ.

Ирак не пропустил летящий в Египет российский самолет

«Мы не видели признаков предоставления Египтом летальных средств поражения России», - сказал чиновник.

Газета Washington Post со ссылкой на документы разведки США сообщила, что Египет мог передать России до 40 тысяч ракет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию «очередной уткой». Он призвал не относиться к статье серьезно.

Европа ощутит последствия поставок Украине британских боеприпасов с обедненным ураном, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияЕгипетСШАБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры