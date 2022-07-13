Вучич: Запад заявляет о целостности Украины, нарушая целостность Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад заявляет о целостности Украины, забывая, что грубо нарушили целостность Сербии. Об этом сообщает ТАСС.

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Как отмечает Вучич, ЕС требует от Сербии признать Косово независимым государство, в то время как выступает за территориальную целостность Украины.

Ранее Вучич заявлял, что последние опросы показывают отрицательное отношение к вступлению в ЕС большинства жителей страны. Согласно президенту, это происходит из-за политики «двойных стандартов» ЕС.




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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Сербия
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