Вучич: Запад не может победить Россию на поле боя

Запад не может победить Россию на поле боя на Украине и поэтому попытается «залатать дыры» в общем политическом фронте против РФ. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения республики (РТС).

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«Ситуация на Украине такова, что сейчас ясно – на поле боя не можете легко победить Россию, и не хочу сказать, что Россия может победить, потому что не думаю, что может», — считает политик.

По мнению Вучича, западным странам важно укрепить «общий фронт» против России. В связи с этим на Сербию будут оказывать максимально сильное давление. Президент отметил при этом, что у самого Запада товарооборот и сотрудничество с Россией «намного больше, чем у Сербии».

Ранее телеканал CNN заявил, что Сербия остается союзником России, несмотря на давление со стороны западных сил. В частности, республика отказалась участвовать во всех раундах санкций Евросоюза против Москвы, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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