Вучич: Запад не может победить Россию на поле боя

«Ситуация на Украине такова, что сейчас ясно – на поле боя не можете легко победить Россию, и не хочу сказать, что Россия может победить, потому что не думаю, что может», — считает политик.

По мнению Вучича, западным странам важно укрепить «общий фронт» против России. В связи с этим на Сербию будут оказывать максимально сильное давление. Президент отметил при этом, что у самого Запада товарооборот и сотрудничество с Россией «намного больше, чем у Сербии».

Ранее телеканал CNN заявил, что Сербия остается союзником России, несмотря на давление со стороны западных сил. В частности, республика отказалась участвовать во всех раундах санкций Евросоюза против Москвы, пишет RT.

