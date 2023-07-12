Вучич: Запад готовит «большие подарки» для Украины к концу года
Отсутствие плана по вступлению Украины в НАТО по результатам саммита альянса в Вильнюсе не является показательным, Запад готовит «большие подарки» для Киева. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
По словам политика, Украина получит «серьезные и замечательные вещи».
«Они готовят для Украины ... большие подарки к концу года, особенно что касается Евросоюза», — подчеркнул Вучич.
Между тем Белый дом сообщил, что 12 июля лидеры Группы семи объявят о гарантиях безопасности для Украины. В частности, Киеву могут предоставить большее количество оборонного оборудования, увеличить обмен разведданными, расширить программы обучения ВСУ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru