Депутат Чепа допустил вхождение Сербии в состав России

Решение о вхождении Сербии в состав России зависит от воли сербского народа, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это должен определять референдум.

«Я не знаю, насколько это реально, потому что здесь решение не Вучича, а народа», - отметил он.

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Депутат отметил, что Россия в любом случае будет поддерживать Сербию.

Россия может оказать помощь Сербии в сопротивлении силам НАТО, однако для этого нужен официальный запрос со стороны Белграда, сказал ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН». заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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ФОТО: РИА Новости
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