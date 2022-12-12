Депутат Чепа допустил вхождение Сербии в состав России
Решение о вхождении Сербии в состав России зависит от воли сербского народа, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, это должен определять референдум.
«Я не знаю, насколько это реально, потому что здесь решение не Вучича, а народа», - отметил он.
Депутат отметил, что Россия в любом случае будет поддерживать Сербию.
Россия может оказать помощь Сербии в сопротивлении силам НАТО, однако для этого нужен официальный запрос со стороны Белграда, сказал ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН». заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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