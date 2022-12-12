Депутат Чепа допустил вхождение Сербии в состав России

Решение о вхождении Сербии в состав России зависит от воли сербского народа, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это должен определять референдум.

«Я не знаю, насколько это реально, потому что здесь решение не Вучича, а народа», - отметил он.