Сербия по-прежнему не намерена вводить санкции против РФ
12 августа 202223:20
Сербия не будет менять политику в отношении России и не станет вводить антироссийские санкции. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, передает ТАСС.
Президент отметил, что страна не будет вводить санкции «столько, сколько сможет».
При этом Вучич добавил также, что страна продолжает находится на европейском пути. И в случае вступления Сербии в ЕС, политика в отношении РФ может быть согласована.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru