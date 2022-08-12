Сербия по-прежнему не намерена вводить санкции против РФ

Сербия не будет менять политику в отношении России и не станет вводить антироссийские санкции. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, передает ТАСС.

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Президент отметил, что страна не будет вводить санкции «столько, сколько сможет».

При этом Вучич добавил также, что страна продолжает находится на европейском пути. И в случае вступления Сербии в ЕС, политика в отношении РФ может быть согласована.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:Сербия
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