Вучич: Сербии не будет в НАТО

Вучич подчеркнул, что пока большинство жителей против членства Сербии в НАТО, он сохранит военный нейтралитет страны и не допустит этого. Он также напомнил, что все сербские «соседи» входят в Североатлантический альянс.

Глава государства также заявил о планах вернуть трехмесячную обязательную военную службу, которая была отменена с 2011 года. Президент отметил, что парламент серьезно настроен к обсуждению вопроса, закон будет принят после его одобрения.

Ранее Вучич заявил, что Сербия продолжит путь по вступлению в ЕС.