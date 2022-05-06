Вучич: Сербии не будет в НАТО

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия сохранит военный нейтралитет и останется вне НАТО. Об этом он сообщил вовремя специального обращения к жителям, передает ТАСС.

Вучич: Сербия продолжит путь по вступлению в ЕС

Вучич подчеркнул, что пока большинство жителей против членства Сербии в НАТО, он сохранит военный нейтралитет страны и не допустит этого. Он также напомнил, что все сербские «соседи» входят в Североатлантический альянс.

Глава государства также заявил о планах вернуть трехмесячную обязательную военную службу, которая была отменена с 2011 года. Президент отметил, что парламент серьезно настроен к обсуждению вопроса, закон будет принят после его одобрения.

Ранее Вучич заявил, что Сербия продолжит путь по вступлению в ЕС.

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ФОТО: pixabay.com
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