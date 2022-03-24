Вучич: решение РФ принимать оплату за газ в рублях стало проблемой для мира

Сербский лидер отметил, что в Германии это решение уже назвали причиной для расторжения договоров. По мнению Вучича, многие малые страны не смогут платить за газ в рублях, в том числе Венгрия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о переводе на рубли оплаты за газ, поставляемый в недружественные страны. По его словам, это значит отказ от использования в таких расчетах «всех скомпрометировавших себя валют».

