Вучич: Путин не проявил интереса к теме прекращения огня на Украине
Президент России Владимир Путин не выразил интереса к теме прекращения огня на Украине, которую поднял сербский лидер Александр Вучич во время их телефонного разговора. Об этом рассказал сам Вучич в интервью агентству Bloomberg.
Лидеры пообщались незадолго до октябрьского саммита БРИКС в Казани. Отмечается, что Вучич и Путин провели телефонный разговор впервые за два года.
Вучич отметил, что Путин «похоже, не проявил…интереса» к идее прекращения огня в зоне СВО. Российский лидер заявил главе Сербии, «что все цели специальной военной операции на Украине будут выполнены».
Ранее Вучич заявил, что Белград не намерен присоединяться к санкциям против России, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru