Вучич: Путин не проявил интереса к теме прекращения огня на Украине

Президент России Владимир Путин не выразил интереса к теме прекращения огня на Украине, которую поднял сербский лидер Александр Вучич во время их телефонного разговора. Об этом рассказал сам Вучич в интервью агентству Bloomberg.

Лидеры пообщались незадолго до октябрьского саммита БРИКС в Казани. Отмечается, что Вучич и Путин провели телефонный разговор впервые за два года.

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Вучич отметил, что Путин «похоже, не проявил…интереса» к идее прекращения огня в зоне СВО. Российский лидер заявил главе Сербии, «что все цели специальной военной операции на Украине будут выполнены».

Ранее Вучич заявил, что Белград не намерен присоединяться к санкциям против России, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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