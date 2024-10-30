Вучич: Путин не проявил интереса к теме прекращения огня на Украине

Президент России Владимир Путин не выразил интереса к теме прекращения огня на Украине, которую поднял сербский лидер Александр Вучич во время их телефонного разговора. Об этом рассказал сам Вучич в интервью агентству Bloomberg.

Лидеры пообщались незадолго до октябрьского саммита БРИКС в Казани. Отмечается, что Вучич и Путин провели телефонный разговор впервые за два года.