В Косово начали развертывать дополнительные силы НАТО

В Косово прибывают первые подразделения, которые усилят контингент НАТО KFOR в Косово. Об этом говорится в заявлении военного блока.

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Преимущественно контингент составляют 500 турецких военных из 65-й механизированной пехотной бригады, они будут размещены на военной базе Султан Мурад.

В альянсе отметили, что силовики будут находиться в Косово «столько, сколько это будет необходимо».

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Фото: telegram.org
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