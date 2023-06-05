В Косово начали развертывать дополнительные силы НАТО
5 июня 202318:09
В Косово прибывают первые подразделения, которые усилят контингент НАТО KFOR в Косово. Об этом говорится в заявлении военного блока.
Преимущественно контингент составляют 500 турецких военных из 65-й механизированной пехотной бригады, они будут размещены на военной базе Султан Мурад.
В альянсе отметили, что силовики будут находиться в Косово «столько, сколько это будет необходимо».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru