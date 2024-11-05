Вучич предсказал третью мировую войну в случае победы Харрис

Итоги президентских выборов в США могут принести человечеству или долгожданный мир, или третью мировую войну. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу TV Happy.

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Глава государства отметил, что если 47-м президентом США станет бывший американский лидер, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, ирано-израильский конфликт будет разрешен дипломатическим путем.

Если же новой хозяйкой Белого дома станет кандидат от демократов Камала Харрис, война между двумя государствами усилится.

Ранее Вучич заявил, что в случае победы на предстоящих выборах Трамп может предложить Москве и Киеву заключить перемирие до православного Рождества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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