Вучич предсказал третью мировую войну в случае победы Харрис

Глава государства отметил, что если 47-м президентом США станет бывший американский лидер, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, ирано-израильский конфликт будет разрешен дипломатическим путем.

Если же новой хозяйкой Белого дома станет кандидат от демократов Камала Харрис, война между двумя государствами усилится.

Ранее Вучич заявил, что в случае победы на предстоящих выборах Трамп может предложить Москве и Киеву заключить перемирие до православного Рождества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

