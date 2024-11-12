Соответствующее заявление сербский лидер сделал на полях сессии Конференции ООН по изменению климата. Она проходит в Баку и продлится до 22 ноября.

Вучич добавил, что Вашингтон перестанет экспортировать сжиженный природный газ уже через три-четыре года, поскольку США понадобятся значительные запасы топлива из-за электрических батарей и искусственного интеллекта.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала заменить российский газ в Евросоюзе на американский. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

