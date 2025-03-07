Вучич подтвердил, что приедет в Москву на День Победы

Президент Сербии Александр Вучич в своих соцсетях заявил, что приедет в Москву на День Победы 9 мая.

Ошибка: Вучич заявил, что Сербия проголосовала против России в ООН

По его словам, об этом он проинформировал российского лидера Владимира Путина, с которым поговорил по телефону.

«У нас был... отличный разговор по всем важным вопросам... и подтверждение предстоящей 9 мая встречи в Москве», - написал сербский президент.

Ранее американский лидер Дональд Трам заявил, что в подходящее время поехал в Москву, но посещение парада Победы на 9 мая было бы «слишком скорым», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинТелефонный РазговорДень ПобедыРоссияСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры