Вучич подтвердил, что приедет в Москву на День Победы

По его словам, об этом он проинформировал российского лидера Владимира Путина, с которым поговорил по телефону.

«У нас был... отличный разговор по всем важным вопросам... и подтверждение предстоящей 9 мая встречи в Москве», - написал сербский президент.

Ранее американский лидер Дональд Трам заявил, что в подходящее время поехал в Москву, но посещение парада Победы на 9 мая было бы «слишком скорым», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

