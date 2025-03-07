Вучич подтвердил, что приедет в Москву на День Победы
7 марта 202515:34
Президент Сербии Александр Вучич в своих соцсетях заявил, что приедет в Москву на День Победы 9 мая.
По его словам, об этом он проинформировал российского лидера Владимира Путина, с которым поговорил по телефону.
«У нас был... отличный разговор по всем важным вопросам... и подтверждение предстоящей 9 мая встречи в Москве», - написал сербский президент.
Ранее американский лидер Дональд Трам заявил, что в подходящее время поехал в Москву, но посещение парада Победы на 9 мая было бы «слишком скорым», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru