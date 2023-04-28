СМИ: Вучич экстренно госпитализирован
Президента Сербии Александра Вучича экстренно госпитализировали. Об этом сообщает портал B92.
По данным СМИ, глава государства был «срочно» доставлен в больницу. Данных о состоянии Вучича не приводится.
Другие сербские СМИ опровергли информацию об экстренной госпитализации президента. По данным портала Alo!, оппозиционеры опубликовали в Twitter сообщение о том, что Вучич попал в Военно-медицинскую академию в Белграде, и пожелали смерти главе государства.
Ранее стало известно о проблемах со здоровьем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик почувствовал себя плохо во вторник во время интервью и пропустил ряд мероприятий в среду. Позже вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что у главы государства была «легкая простуда», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 503 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 213 / сут.
- Марочко: Киев направил в Артемовск колонну военной техники с артиллерией
- Обвиняемая в неуплате налогов Блиновская раскаялась и признала вину
- Шойгу: Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией
- СМИ: Вучич экстренно госпитализирован
- Россияне стали на 55% чаще покупать шашлык в маринаде на майские праздники
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Байден скрыл истинное положение дел на Украине
- Брянский губернатор заявил об атаке украинского дрона в Суземском районе
- Власти Киева сообщили о повреждении электросети в Оболонском районе
- СМИ: Украина планирует поднять цену транзита нефти по «Дружбе» в два этапа
- Захарова ответила на слова посла США об отсутствии разногласий с российским народом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru