СМИ: Вучич экстренно госпитализирован

По данным СМИ, глава государства был «срочно» доставлен в больницу. Данных о состоянии Вучича не приводится.

Другие сербские СМИ опровергли информацию об экстренной госпитализации президента. По данным портала Alo!, оппозиционеры опубликовали в Twitter сообщение о том, что Вучич попал в Военно-медицинскую академию в Белграде, и пожелали смерти главе государства.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик почувствовал себя плохо во вторник во время интервью и пропустил ряд мероприятий в среду. Позже вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что у главы государства была «легкая простуда», пишет Ura.ru.

