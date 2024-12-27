Вучич одобрил рождественское перемирие на Украине

Сербский лидер Александр Вучич поддержал рождественское перемирие на Украине, поскольку, по его мнению, возобновить бои после 15 дней мира было бы весьма проблематично. Об этом глава государства заявил в интервью Handelsblatt.

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Вместе с тем президент Сербии заявил об отсутствии уверенности, что на этот шаг готова пойти хотя бы одна из сторон.

Вучич добавил, что мир на Украине наступит только после начала переговоров между ключевыми мировыми игроками.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что предложенное Венгрией рождественское перемирие между Москвой и Киевом могло бы стать подспорьем для начала мирного урегулирования кризиса. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаСпецоперацияПеремирие На УкраинеСербия

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