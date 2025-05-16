Вучич: Коллективного Запада больше нет
Коллективный Запад в том виде, в каком его воспринимали раньше, более не существует. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.
Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Тиране (Албания), он указал, что это даёт Белграду «дополнительные возможности для прогресса в Европе».
«И одновременно - возможность работать с партнёрами ещё быстрее и сильнее», - заключил сербский лидер.
Ранее Вучич заявил, что его участие в праздновании Дня Победы в Москве не повлияет на стратегический курс республики на вступление в Евросоюз, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru