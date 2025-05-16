Вучич: Коллективного Запада больше нет

Коллективный Запад в том виде, в каком его воспринимали раньше, более не существует. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

Вулин заявил, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ

Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Тиране (Албания), он указал, что это даёт Белграду «дополнительные возможности для прогресса в Европе».

«И одновременно - возможность работать с партнёрами ещё быстрее и сильнее», - заключил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что его участие в праздновании Дня Победы в Москве не повлияет на стратегический курс республики на вступление в Евросоюз, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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