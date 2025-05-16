Вучич: Коллективного Запада больше нет

Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Тиране (Албания), он указал, что это даёт Белграду «дополнительные возможности для прогресса в Европе».

«И одновременно - возможность работать с партнёрами ещё быстрее и сильнее», - заключил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что его участие в праздновании Дня Победы в Москве не повлияет на стратегический курс республики на вступление в Евросоюз, сообщает «Свободная пресса».

